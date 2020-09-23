Главная » Новости Орловский Детский парк оснастят видеонаблюдением до конца сентября За прогулками граждан будут следить 32 камеры.





Обновлённый Детский парк открылся 7 сентября и уже через несколько дней оборудование и аттракционы стали портиться. Советник губернатора региона Сергей Лежнев высказал предположение, что это можно было сделать только намерено.



Согласно муниципальному контракту работы по установке камер видеонаблюдения выполнит ООО «Техспецкомплект» – отмечено в сообщении сайта городской администрации.



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Артём Ежаков

15:31, 23 сентября 2020 года



