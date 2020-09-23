Главная » Новости Орловские дороги в этом году обошлись в 3,64 миллиарда рублей Потребовалось очередное увеличение финансирования.





Дополнительная денежная подпитка (свыше четверти миллиарда рублей) оказалась необходима нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатором области подписаны поправки, корректирующие общий объем дотаций, средства уже распределены – отмечено на сайте обладминистрации.





Артём Ежаков

15:33, 23 сентября 2020 года



