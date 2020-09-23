Главная » Новости Больше половины задолженностей по штрафам орловцев – от ГИБДД Взимать их пришлось судебным приставам.





С начала года по август на принудительном исполнении сотрудников ФССП находилось порядка 130 тысяч исполнительных производств по административным штрафам, из которых удалось закрыть больше половины, принеся в бюджет свыше 71 миллиона рублей.



93 тысячи постановлений о взыскании пришли от ГИБДД, по которым в казну перечислено более 37 миллионов – отмечено пресс-службой региональной ФССП.





Артём Ежаков

15:46, 23 сентября 2020 года



