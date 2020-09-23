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Татьяна Крымова: Лучшие уроки лучших орловских учителей будут доступны в Интернете

Как отметила руководитель департамента образования Орловской области, дистанционные образовательные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас 24 класса находятся на карантине по гриппу или ОРВИ. Учащиеся этих классов находятся на дистанционном обучении, и, как отметила Крымова, приходится использовать опыт, полученный весной.


 Татьяна Крымова: «Мы записываем уроки лучших педагогов Орловской области. Первой в этот проект включилась гимназия № 39. Уже подключились другие образовательные организации, и создается база лучших уроков педагогов области, и мы будем формировать такой банк этих уроков на сайте Орловского регионального центра оценки качества образования – чтобы и педагоги, и родители, и ребята в любое свободное время могли посмотреть тот материал, который, может быть, они недостаточно хорошо поняли».

Полностью интервью с Татьяной Крымовой смотрите здесь.


Орловское Информбюро
15:49, 23 сентября 2020 года
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