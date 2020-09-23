Главная » Новости В Орловской области становится всё больше самозанятых На специальный налоговый режим уже перешли больше 3700 орловцев. Корреспондент ГТРК «Орел» познакомился с одной из них.





Самозанятые - это люди, работающие удалённо, парикмахеры, продавцы, торгующие собственной продукцией, арендодатели жилых помещений и другие. На налог на профессиональный доход могут перейти все налогоплательщики, у которых нет работодателя и наёмных работников, те, кто получает доход от личной деятельности.



Ирина Харламова, старший государственный налоговый инспектор ИФНС России по г. Орлу: «Всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто зарегистрируется в текущем году, будет предоставлен дополнительный «налоговый капитал» или «бонус» в размере одного МРОТ. Данный бонус можно будет списать в счёт уплаты налога за 2020 год, а также в счёт погашения задолженности по пени».

Также поддержку от государства самозанятые получили и в период распространения коронавирусной инфекции. Им вернули уплаченный налог за прошлый год.





Антон Киселёв

17:10, 23 сентября 2020 года



