Главная » Новости Сегодня в селе Русский Брод открыли памятник летчику-истребителю Константину Ерошкину 10 мая 1943 года младший лейтенант погиб смертью храбрых в неравном воздушном бою при выполнении тарана вражеского самолета.





Еще в 2014 году на месте гибели летчика была установлена мемориальная плита, теперь открыт памятник. В его создании помогли меценаты, а также брянские школьники, которые сдавали макулатуру и отдали собранные деньги на этот монумент. На торжественное открытие приехала племянница летчика. В их семье война забрала пять мужчин, самому молодому исполнился 21 год, старшему - 24.





Всеволод Трифонов

18:36, 23 сентября 2020 года



