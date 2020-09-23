Главная » Новости В Орле прошли региональные Чемпионат и Первенство по рукопашному бою На турнир заявились не только орловские спортсмены, но и гости из Брянска. За поединками наблюдала съемочная группа ГТРК «Орел».





Участников регионального турнира было чуть меньше сотни. Соревнования проходили в течение двух дней. Хотя бы могли справиться и за один, но соблюдение санитарных правил – важнее всего.



Эти соревнования являлись для юниоров отбором на Первенство России, которое будет проходить в ближайшее время в городе Брянске.



Впереди у наших рукопашников подготовка к выездным Первенству и Кубку России. В декабре Орловская область должна будет принять традиционный всероссийский турнир - Кубок Черноземья.





Анастасия Дорохова

18:38, 23 сентября 2020 года



