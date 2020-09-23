Главная » Новости В Орловской области водитель фуры скончался на ходу ДТП произошло сегодня днем на 366 километре трассы М-2 «Крым».





Фура, которой управлял мужчина 1960 года рождения, без всяких видимых причин вышла на встречную полосу движения, съехала в кювет и снесла электроопору. Шофер был обнаружен в кабине мертвым, однако медики, осмотревшие его, не обнаружили у него телесных повреждений, характерных для ДТП. Кроме того, очевидцы сообщили полицейским, что за миг до происшествия, водитель повалился всем корпусом на руль, и машина двигалась без управления. Грузовик чудом не вовлек в ДТП другие автомобили. По факту печального инцидента ведется расследование.











Иван Суверин

18:50, 23 сентября 2020 года



