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МЧС провели учения на территории линейной производственно-диспетчерской станции «Стальной конь»

По легенде учений там произошел взрыв резервуара с дизельным топливом с последующим разливом и возгоранием пяти тысяч кубометров нефтепродуктов. Навыки борьбы с чрезвычайной ситуацией оттачивали нефтяники, пожарные, спасатели и медики.


Строжайший противопожарный режим – это далеко не все, что предусмотрено на предприятии для предотвращения огненных ЧП. Объектовая пожарная команда оснащена не хуже подразделений МЧС, да и укомплектована профессионалами.

Именно ведомственные пожарные первыми начали борьбу с условным возгоранием, и к моменту прибытия сил службы спасения уже шла локализация очага ЧС. Масштабные учения на объектах нефтяной отрасли в эти дни проходят по всей стране. Причиной тому - недавнее ЧП в Красноярском крае, связанное с большой утечкой нефтепродуктов. Ликвидация последствий аварии не пошла штатно.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «На первоначальном этапе была неслаженность работы обслуживающего персонала, дежурных диспетчерских служб, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, что привело к такому большому розливу нефтепродуктов, а именно дизельного топлива, и в дальнейшем к возникновению чрезвычайной ситуации».

Поэтому именно слаженность работы всех служб, своевременный обмен информацией и согласованность действий были основными требованиями к участникам учений. Работа нашлась и нефтяникам, и пожарным, и спасателям, и медикам.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Мы постараемся проанализировать ход учений, найти слабые точки, проанализировать и подготовить соответствующие рекомендации».

В ходе финального построения участникам учений высказали сдержанную похвалу.


Иван Суверин
18:58, 23 сентября 2020 года
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