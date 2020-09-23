Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Учебная авария в реальных условиях. Сегодня экстренные службы отрабатывали совместные действия при ликвидации аварийного разлива нефти.



- Ушедшему на небо летчику-истребителю установили памятник на Верховской земле, за которою он воевал и погиб.



- Налоговый капитал для самозанятых. Что для этого нужно сделать, чтобы его получить?



- В отремонтированном Детском парке Орла за посетителями следят 32 глаза новой системы видеонаблюдения.



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Вести-Орёл

21:20, 23 сентября 2020 года



