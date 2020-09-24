Главная » Новости Орловские фермеры получили на развитие производств 153 миллиона рублей В такую сумму обошлась их трехлетняя господдержка.





Сельское предпринимательство стимулируют грантами для поддержки начинающих аграриев и создания семейных животноводческих ферм.



За 2017-2020 годы финансирование позволило добиться открытия 130 новых рабочих мест в 61 хозяйстве региона. Всего в этом году новички сельхозпроизводства получили больше 35 миллионов рублей – отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

07:00, 24 сентября 2020 года



