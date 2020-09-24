Главная » Новости 12 проектов орловских «айтишников» получили гранты Каждый из них оценивается в полмиллиона рублей.





Орловцы заслужили субсидии благодаря участию в конкурсе «У.М.Н.И.К.» – программе, направленной на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей.



Финансирование IT-разработок предусмотрено в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» – отмечено на сайте обладминистрации.





Артём Ежаков

06:02, 24 сентября 2020 года



