Главная » Новости Орловские школьники узнали сроки регистрации на итоговое сочинение в этом году Она начнется в ноябре.





Основная дата испытания назначена на 2 декабря. Зарегистрироваться для сдачи необходимо с 9 по 18 ноября.



Для проваливших сочинение, не явившихся на него или не закончивших написание по уважительным причинам предусмотрены резервные дни – 3 февраля и 5 мая. Для зимней пересдачи регистрация пройдет с 11 по 20 января, для весенней – с 12 по 21 апреля.



Регистрация проводится в родных школах выпускников.

Сданное итоговое сочинение является обязательным для допуска к экзаменам – отмечено на сайте ОРЦОКО.





Артём Ежаков

08:04, 24 сентября 2020 года



