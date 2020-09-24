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Орловские школьники узнали сроки регистрации на итоговое сочинение в этом году

Она начнется в ноябре.


Основная дата испытания назначена на 2 декабря. Зарегистрироваться для сдачи необходимо с 9 по 18 ноября.

Для проваливших сочинение, не явившихся на него или не закончивших написание по уважительным причинам предусмотрены резервные дни – 3 февраля и 5 мая. Для зимней пересдачи регистрация пройдет с 11 по 20 января, для весенней – с 12 по 21 апреля.

Регистрация проводится в родных школах выпускников.
Сданное итоговое сочинение является обязательным для допуска к экзаменам – отмечено на сайте ОРЦОКО.


Артём Ежаков
08:04, 24 сентября 2020 года
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