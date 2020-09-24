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Два человека пострадали в ДТП в Орловской области

Накануне около 21 часа столкнулась пара легковушек.


Дорогу не поделили «Форд Фокус» и «Лада Приора». Иномарка выехала на встречку и врезалась в отечественный автомобиль, чей водитель и пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Авария произошла на трассе «Орел-Брянск».
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области


Фото ГУ МЧС по Орловской области



Артём Ежаков
10:28, 24 сентября 2020 года
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