В Орле произошло ДТП с участием пешехода и двух автомобилей

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В Орле произошло ДТП с участием пешехода и двух автомобилейДТП произошло накануне около 19:00.
При переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома № 84 по Карачевскому шоссе, 32-летний мужчина был сбит автолюбителем на ВАЗ-2109. От удара отечественной легковушки пешехода отбросило на встречный «Шевроле Авео», который остановился, чтобы пропустить людей. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.
Артём Ежаков
10:40, 24 сентября 2020 года