В Орле произошло ДТП с участием пешехода и двух автомобилей

ДТП произошло накануне около 19:00.

При переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома № 84 по Карачевскому шоссе, 32-летний мужчина был сбит автолюбителем на ВАЗ-2109. От удара отечественной легковушки пешехода отбросило на встречный «Шевроле Авео», который остановился, чтобы пропустить людей. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.