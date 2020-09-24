Главная » Новости Клычков рассказал, что происходит на стадионе Ленина в Орле Губернатор Орловской области отчитался о ходе работ на объекте.







Как следует из публикации главы региона в «ВКонтакте» реконструкция многофункционального спорткомплекса идет полным ходом. Уже завершена конструктивная часть, пристройки, облицовка фасада и внутренняя отделка центрального блока здания. Продолжается монтаж дверей, окон и инженерных коммуникаций. Работы по установке наружных сетей по плану закончатся в октябре.

Губернатор отметил, что уже выполненные работы обошлись в более чем 84 миллиона рублей. Всего в этом году на объект выделено 117 миллионов.





Артём Ежаков

10:45, 24 сентября 2020 года



