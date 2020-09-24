Главная » Новости Коронавирус забрал еще одну жизнь в Орловской области Количество жертв болезни в регионе увеличилось до 126 человек.







По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрирован 8233 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в данный момент болеет 1467 жителей региона. За сутки COVID-19 подтвердился у 52 человек, выздоровело 113 орловцев, всего же преодолеть болезнь удалось 6640 гражданам региона.





Артём Ежаков

10:50, 24 сентября 2020 года



