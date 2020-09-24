Орловские спасатели за сутки уничтожили почти 50 единиц взрывоопасных предметов

Фронт работ развернулся возле деревни Гуторово Кромского района.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, специалисты обезвредили семь 75-мм, одиннадцать 50-мм и восемь 45-мм снарядов. Также область избавили от 22 разнокалиберных минометных мин эпохи Великой Отечественной войны. В общей сложности уничтожено 48 единиц боеприпасов.



Орловские спасатели в очередной раз напоминают о необходимости воздержаться от самостоятельных действий по отношению к найденным боеприпасам и оповестить о находке сотрудников службы чрезвычайных ситуаций.