Орловский ветеран выиграл бой у соцзащиты

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Орловский ветеран выиграл бой у соцзащитыВ качестве союзника выступила прокуратура.
Ранее участник боевых действий обратился с заявлением в отдел социальной защиты по Заводскому району Орла. В нем мужчина, ссылаясь на ФЗ «О ветеранах» и региональное постановление «О социальной поддержке ветеранов в Орловской области» попросил о ежемесячной компенсации половины расходов на жилплощадь и коммуналку, однако получил необоснованный отказ.
Проверка прокуратуры была инициирована по обращению ущемленного в правах гражданина в надзорный орган. По итогам назначенного судебного разбирательства законные права ветерана были восстановлены.
Артём Ежаков
11:20, 24 сентября 2020 года