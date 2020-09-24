Орловский ветеран выиграл бой у соцзащиты

В качестве союзника выступила прокуратура.

Ранее участник боевых действий обратился с заявлением в отдел социальной защиты по Заводскому району Орла. В нем мужчина, ссылаясь на ФЗ «О ветеранах» и региональное постановление «О социальной поддержке ветеранов в Орловской области» попросил о ежемесячной компенсации половины расходов на жилплощадь и коммуналку, однако получил необоснованный отказ.



Проверка прокуратуры была инициирована по обращению ущемленного в правах гражданина в надзорный орган. По итогам назначенного судебного разбирательства законные права ветерана были восстановлены.