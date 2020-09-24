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Неуправляемая фура. Подробности ДТП на 366 километре трассы М-2 «Крым» в Орловской области

ДТП нередко приводят к смерти участников дорожного движения, но бывает и наоборот. Как раз такой случай, по мнению врачей и полицейских, произошел накануне на объездной автодороге. Водитель фуры, которая вылетела в кювет и снесла электроопору, на момент происшествия уже скончался.


Следы тяжелогруженого МАЗа на обочине и вспаханной земле позволяют без труда определить характер произошедшей аварии: очевидно, что в момент ДТП машина двигалась без участия человека. Как рассказали дачники, их встревожил звук удара. Люди бросились на помощь водителю, но заглянув в кабину, поняли, что водитель скончался. Они решили не трогать покойного до прибытия полиции и скорой помощи. 
 
Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - световую опору ЛЭП. Прибывшие на место медики установили, что у водителя нет травм, характерных для дорожно-транспортного происшествия, и сделали предварительный вывод, что водитель умер в процессе движения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
Исследуя место ДТП, инспекторы не переставали удивляться, как неуправляемая фура, переехав сплошную линию  разметки, не протаранила встречные машины. В этом случае авария приобрела бы масштабы областного ЧП. Да и на дачные участки грузовик не вылетел лишь потому, что на пути оказалась световая опора. Полицейским предстоит выяснить все возможные предпосылки рокового происшествия.



Иван Суверин
11:40, 24 сентября 2020 года
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