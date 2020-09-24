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По нацпроекту «Успех каждого ребенка» Орловская область получила из федерального центра 28 миллионов рублей

Реализация нацпроекта дает возможность раскрыть потенциал каждого ученика и направить его на достижение высоких результатов, дать максимум возможностей для творческого и всестороннего изучения предмета.


Кабинеты химии, физики и биологии нарышкинской средней общеобразовательной школы № 2 получили новое оборудование. Это интерактивная доска, проектор, телескоп, химические реактивы, цифровые микроскопы. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Успех каждого ребенка».
 
В Орловском центре детского и юношеского технического творчества, туризма и экскурсий пока только готовят для ребят новые увлекательные направления. Комплекты оборудования по национальному проекту должны поступить буквально на днях. Благодаря модернизации ребята научатся создавать мультфильмы, строить сайты, освоят робототехнику. А вот для водного туризма уже есть все необходимое. Ребята активно примеряют снаряжение и изучают новенькие катамараны, на которых можно будет совершать дальние походы.
 
Более 30 учебных организаций области смогли создать десятки новых мест для дополнительного образования. Среди них только три - государственные, остальные - муниципальные. 
 
Инна Шнякина, начальник отдела управления дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования Орловской области: «Всего в рамках проекта создано 4300 мест для учащихся по шести направлениям дополнительного образования. Приоритетными являются научное и техническое».
 
Все учебные места дополнительного образования оснащены высокотехнологичным оборудованием. В этом году Орловская область на реализацию нацпроекта «Успех каждого ребенка» получила из федерального центра 28 миллионов рублей.



Оксана Гранн
12:10, 24 сентября 2020 года
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