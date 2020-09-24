Орловцам продавали опасные арбузы

Ягоды попали на территорию региона из Волгоградской области.

Обнаружить факт незаконной реализации гражданином 14,5 тонн арбузов в Мценске помогла инспекция Россельхознадзора. Продукция была завезена в область из карантинной фитосанитарной зоны.



При худшем развитии событий, это могло привести к проникновению и распространению по Орловщине опасных болезней или вредителей.



Как сообщает региональный Россельхознадзор, за совершённое нарушение продавец привлечен к административной ответственности.