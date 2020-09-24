Орловцам продавали опасные арбузы

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Орловцам продавали опасные арбузыЯгоды попали на территорию региона из Волгоградской области.
Обнаружить факт незаконной реализации гражданином 14,5 тонн арбузов в Мценске помогла инспекция Россельхознадзора. Продукция была завезена в область из карантинной фитосанитарной зоны.
При худшем развитии событий, это могло привести к проникновению и распространению по Орловщине опасных болезней или вредителей.
Как сообщает региональный Россельхознадзор, за совершённое нарушение продавец привлечен к административной ответственности.
Артём Ежаков
13:00, 24 сентября 2020 года