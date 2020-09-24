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Местные жители преобразили Урицкий район Орловщины

Его можно считать примером гражданской инициативы.


Проект «Народный бюджет» предполагает активное участие жителей в выборе объектов благоустройства и распределения средств. В его рамках в Урицком районе муниципальная программа формирования комфортной городской среды уже позволила облагородить на 17,5 миллионов рублей 12 дворовых и 2 общественные территории в Нарышкино.
 
В селе Подзавалово в этом году провели работы на местах массового отдыха. Также жители решили почтить память воинов-земляков и установить в их честь памятные плиты. 
 
На дополнительные 7,5 миллионов рублей было решено капитально отремонтировать здание КМЦ «Юность», починить крышу Нарышкинской средней школы №1 им. Н. И. Зубилина, благоустроить аллею в деревне Большое Сотниково и территорию парка в посёлке Совхозный.
 
Всего в этом году на «Народный бюджет» было выделено 300 миллионов рублей – сообщает сайт орловской обладминистрации.



Артём Ежаков
13:16, 24 сентября 2020 года
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