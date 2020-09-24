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Препараты от коронавируса можно будет купить только по рецепту врача

В аптеки России поступили лекарства от коронавируса. Не исключение и Орловская область.


В российских аптеках появились два препарата для лечения коронавирусной инфекции. По словам медиков, оба они включены в последние рекомендации Минздрава для лечения больных COVID-19. Но использовать их пока будут в стационарах под присмотром врачей, так как имеются противопоказания и побочные эффекты.
 
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В широкие массы наше амбулаторное звено данные препараты не рекомендует пациентам. Учитывая, что они недавно были включены в клинически рекомендации и недавно фактически появились на рынке. Мы планируем их также использовать в стационаре, но опыта применения в стационарах нашего региона пока нет».
 
Возможность приобрести препарат в орловских аптеках появилась. Поэтому фармацевты  пока изучают спрос.
 
Тамара Клещева, директор Аптеки №1 г. Орла: «Стоимость этих препаратов не дешевая - более десяти тысяч, поэтому эти препараты мы будем под заказ, по назначению врача, пациентам предлагать».



Елена Литинская
13:42, 24 сентября 2020 года
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