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С подачи орловских блогеров в доме женщины с инвалидностью провели водопровод

Благодаря ролику в интернете, в дом женщины, в одиночку воспитывающей детей, не только провели воду, но и собрали средства на необходимую сантехнику.


Эта история произошла в селе Струкова Болховского района. До недавнего времени семья Винокуровых воду носила из колодца. А когда в семье погиб кормилец, таскать полные ведра пришлось маме. Светлана - инвалид с детства, а после рождения дочери, болезнь начала прогрессировать, и в шейном отделе позвоночника появилось три грыжи.

Благодаря орловским блогерам, местному депутату и отзывчивым людям, теперь носить воду и полоскать белье на морозе не придется.

Иван Корченков, блогер: «Подруга Светланы написала в соцсети. Рассказала, что живет девушка с двумя детьми, без воды. Муж погиб, нужна помощь. Мы приехали посмотреть. Мы не ожидали, что все настолько плачевно. Сняли ролик, выложили в сеть. Этот ролик разлетелся по деревне, и Михаил Михайлович Дорофеев, увидев его, предложил свою помощь. То есть, технику свою пригнал, воду провел - все за свой счет».

Деньги на сантехнику собрали неравнодушные зрители интернетканала «Орловец». Нашлись и рабочие, которые уже приступили к благоустройству дома. Будут установлены бойлер, душевая, унитаз.

Хотя сантехника еще не установлена, преимущества водопровода в доме Светлана уже ощутила и бесконечно благодарна всем, кто не остался равнодушным.

Проблему с водой решили, но на этом орловские блогеры решили не останавливаться: планируют решить проблему со зрением у дочки Светланы, а ей самой - помочь с лечением шейного отдела позвоночника.

Блогеры не сомневаются - средства на лечение обязательно найдутся, главное - найти квалифицированных специалистов, готовых придти на помощь.

Иван Корченков, блогер: «Мы хотим обратиться к орловским специалистам, чтобы они помогли девочке вылечить ее глаза. Напишите нам в соцсети. Также по поводу Светланы - если кто-то может осмотреть ее, пожалуйста, напишите нам. Все финансовые расходы мы возьмем на себя».

Контакты есть в соцсетях на канале у блогеров.


Татьяна Тимохина
15:16, 24 сентября 2020 года
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