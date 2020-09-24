Главная » Новости С 1 октября в Орловской области все социальные выплаты будут поступать на карту «Мир» Разъяснения дали руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина и руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Орловской области Виктория Юркова.





Каких выплат коснутся изменения?



Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области: «Речь идет о всех социальных выплатах. То есть, это все меры соцподдержки, которые выплачиваются семьям с детьми, гражданам льготных категорий, компенсации федеральным и региональным льготникам, чернобыльские выплаты. То есть, это практические все выплаты соцзащиты и не только, в соответствии с постановлением правительства, с 1 октября 2020 года должны производиться на карты «Мир».

Почему было принято такое решение?



Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области: «Безусловно, в первую очередь, это касается взаимоотношений между кредитными организациями и клиентами банка. Сейчас банками ведется активная работа по замене существующих карт на карту «Мир» тем гражданам, которые что-то получают из средств федерального и областного бюджета. Но мы прекрасно понимаем, что более 300 тысяч граждан, это наши клиенты, мы о них беспокоимся, и для того чтобы не было сюрпризом и неожиданностью в начале следующего месяца, что кто-то из клиентов не увидит социальные выплаты на своих картах, мы об этом напоминаем: есть еще почти две недели, чтобы сходить в свой банк и решить этот вопрос. Но сильно беспокоиться не стоит - деньги не вернутся назад, они будут зачислены в банке на виртуальный счет и клиент сможет получить их лично именно в отделении банка».

Если реквизиты не меняются?

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области: «Если при смене карты сам номер счета не меняется, то в органы соцзащиты сообщать об этом не нужно. Если номер счета изменится, то необходимо об этом уведомить».

Как оформить всё дистанционно?



Виктория Юркова, руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Орловской области: «Получатели пенсии и иных социальных выплат могут передать новые реквизиты карты «Мир» через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. При этом логин и пароль такой же, как на Едином портале госуслуг. В блоке «Пенсия» есть заявление о доставке пенсии, где нужно заполнить четыре пункта, сформировать заявление, проверить правильность указанных реквизитов. Сразу после этого заявление поступит в Пенсионный фонд. Результат рассмотрения придет в личный кабинет гражданина через три рабочих дня. Если гражданин получал пенсию или соцвыплаты не на карту кредитной организации, а на номинальный счет в банке, то ему выпускать карту «Мир» нет необходимости».





Орловское Информбюро

15:29, 24 сентября 2020 года



