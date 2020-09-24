Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В орловские аптеки завезли лекарства от коронавируса. Мы узнали, сколько стоит препарат, и как его можно приобрести.



- Нерядовое ДТП: на объездной автодороге фура съехала в кювет и врезалась в электроопору. Как выяснили инспекторы, причиной аварии стала внезапная смерть мужчины, который находился за рулём.



- Объединились в Интернете, чтобы помочь. Орловские блогеры взяли шефство над семьей, находящейся в трудной ситуации.



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Вести-Орёл

16:00, 24 сентября 2020 года



