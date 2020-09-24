Главная » Новости В Орловской области определились с бюджетом и налогами Правительство области обозначило их основные направления.





Базис для бюджетной политики Орловщины в 2021-2023 определен как «приведение расходов консолидированного бюджета Орловской области к расчетному объему расходных обязательств региона и муниципальных образований по данным консолидированного бюджета области». Восстановление экономики от последствий коронавирусной пандемии является еще одной важной задачей.



Бюджетная политика региона будет направлена на оптимизацию, совершенствование и сокращение ряда расходов, систем и отношений.



Налоговая политика области охарактеризована как «мобилизация резервов доходной базы консолидированного бюджета Орловской области, а также стимулирование инвестиционной деятельности и совершенствование налогового администрирования» – отмечено в пресс – службе региональной администрации.





Артём Ежаков

15:42, 24 сентября 2020 года



