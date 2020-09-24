Главная » Новости Новосильский район Орловщины имеет хорошие перспективы Он становится раем для аграриев.





В этом году Новосильский район отчитался о крупном урожае зерновых – 115,9 тысяч тонн зерна при средней урожайности в 45,7 ц/га, что на 29% превышает прошлогодний уровень.



Производство овощей не отстает – к сентябрю одним из тепличных комплексов достигнут показатель в 2,8 тыс. тонн.

Инвестиционные проекты в районе также набирают обороты. В 2020 году рядом предприятий создается инфраструктура по производству и хранению зерна, овощей и грибов, а также по выращиванию уток. Введение новых комплексов в эксплуатацию предполагает создание множества рабочих мест – отмечено в сообщении администрации Орловской области.





Артём Ежаков

15:43, 24 сентября 2020 года



