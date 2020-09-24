Главная » Новости Орловщина успешно развивает мценскую экономическую зону В муниципалитет инвестированы миллиарды рублей.





Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) был присвоен Мценску в апреле прошлого года. Это позволяет её резидентам получать выгодные налоговые и страховые условия.



В первом полугодии 2020 туда было инвестировано больше миллиарда рублей и создано 159 рабочих мест. В прошлом году дотации исчислялись аналогичной суммой с появлением 313 вакансий.



Всего до 2029 года планируется привлечь около 5 миллиардов инвестиционных средств и создать около 1000 рабочих мест. На данный момент на территории ТОСЭР действуют 10 резидентов – по 5 зарегистрировались в 2019 и 2020 годах. К ним готовятся присоединиться еще два производства – отмечено в сообщении сайта региональной администрации.





Артём Ежаков

15:45, 24 сентября 2020 года



