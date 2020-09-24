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Орловщина успешно развивает мценскую экономическую зону

В муниципалитет инвестированы миллиарды рублей.


Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) был присвоен Мценску в апреле прошлого года. Это позволяет её резидентам получать выгодные налоговые и страховые условия.

В первом полугодии 2020 туда было инвестировано больше миллиарда рублей и создано 159 рабочих мест. В прошлом году дотации исчислялись аналогичной суммой с появлением 313 вакансий.

Всего до 2029 года планируется привлечь около 5 миллиардов инвестиционных средств и создать около 1000 рабочих мест. На данный момент на территории ТОСЭР действуют 10 резидентов – по 5 зарегистрировались в 2019 и 2020 годах. К ним готовятся присоединиться еще два производства – отмечено в сообщении сайта региональной администрации.


Артём Ежаков
15:45, 24 сентября 2020 года
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