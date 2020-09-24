Главная » Новости Три района Орловщины полностью истратили бюджеты нацпроектов Остальные пока отстают.





На 100% освоили выделенные деньги в Должанском, Сосковском и Шаблыкинском районах.



Свыше 80% от дотаций потратили в Ливнах, Хотынецком, Малоархангельском, Свердловском, Знаменском и Кромском районах. Больше половины бюджетов израсходовано в Глазуновском, Мценском, Колпнянском, Орловском, Ливенском, Болховском и Троснянском районах.



Из запланированных регионами 488 контрактов осталось заключить 11. 262 соглашения уже выполнены – сообщает информационный сайт регионального правительства.





Артём Ежаков

15:49, 24 сентября 2020 года



