Три района Орловщины полностью истратили бюджеты нацпроектов

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Три района Орловщины полностью истратили бюджеты нацпроектовОстальные пока отстают.
На 100% освоили выделенные деньги в Должанском, Сосковском и Шаблыкинском районах.
Свыше 80% от дотаций потратили в Ливнах, Хотынецком, Малоархангельском, Свердловском, Знаменском и Кромском районах. Больше половины бюджетов израсходовано в Глазуновском, Мценском, Колпнянском, Орловском, Ливенском, Болховском и Троснянском районах.
Из запланированных регионами 488 контрактов осталось заключить 11. 262 соглашения уже выполнены – сообщает информационный сайт регионального правительства.
Артём Ежаков
15:49, 24 сентября 2020 года