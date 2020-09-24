Главная » Новости Орловской птицефабрике пришлось ответить за нанесенный экологии вред Она эксплуатировала источники выбросов вредных веществ без разрешительной документации.





Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, всего на объекте установлено 66 таких «эпицентров» загрязнения воздуха.



Потенциальная опасность выбросов состоит в непредсказуемых последствиях для здоровья людей и состояния окружающей среды.



Нарушения были обнаружены в ходе проверки Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры. Назначенное судебное разбирательство постановило ответчику получить разрешительную документацию.





Артём Ежаков

16:02, 24 сентября 2020 года



