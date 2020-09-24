Главная » Новости Орловской микрокредитной компании «досталось» за настойчивость Она нарушила законные права гражданина.





Заемщик сам обратился к судебным приставам с жалобой на звонки его жене. Звонившие требовали погасить возникшую просрочку по платежам.



Ранее в договоре мужчина сам вписал номер супруги в соответствующую строку кредитного договора и дал согласие на взаимодействие с третьими лицами, а когда возникла задолженность, то отозвал его, но компания не прекратила связываться с женщиной по телефону.



По результатам рассмотрения жалобы, сотрудники службы судебных приставов составили протокол об административном правонарушении. Назначенное судебное разбирательство окончилось для ответчика штрафом в 30 тысяч рублей – сообщает пресс-служба региональной ФССП.





Артём Ежаков

16:17, 24 сентября 2020 года



