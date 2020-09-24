Главная » Новости Маски останутся на орловцах до 31 октября Регион продлевает ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом.





Соответствующее решение принято сегодня на заседании оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



Как сообщает сайт регионального правительства, «реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, продлена на срок по 31 октября 2020 года включительно».



Органы исполнительной власти будут следить за соблюдением необходимых мер в местах массового скопления людей – это поможет избежать глобальных вспышек инфекции.





Артём Ежаков

16:19, 24 сентября 2020 года



