Главная » Новости Ушёл из жизни Александр Тихонов Александр Николаевич Тихонов - депутат Орловского областного совета народных депутатов трех созывов, в течение нескольких лет возглавлял областную газету «Орловская правда».





Прощание с Александром Тихоновым состоится завтра, 25 сентября, в 13:40 в зале для прощания на Наугорском шоссе.



Коллектив ГТРК «Орел» приносит соболезнования родным и близким Александра Николаевича Тихонова.



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Орловское Информбюро

16:20, 24 сентября 2020 года



