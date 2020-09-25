Главная » Новости Орловцы могут получить премию имени Александра Зиновьева И заодно попробовать свои силы в написании интеллектуальной литературы.





Прием творческих работ для борьбы за Международную ежегодную премию интеллектуальной литературы имени Александра Зиновьева начнется с 30 сентября и завершится 30 декабря.



Как сообщает сайт областной администрации, «в произведениях, номинированных на Премию, будет оцениваться не только их художественная составляющая, но и смысловая направленность, оригинальность мысли и духовная ценность, а также его значимость для России».

Присутствуют три номинации – проза, поэзия и эссе. Оценивать работы будет судейская коллегия из маститых отечественных и зарубежных писателей, литераторов и культурных деятелей.



Полная информация для участников размещена в разделе Управления культуры и архивного дела Орловской области на информационном портале облправительства. Подача заявок на соискание премии, рукописей и прилагаемых материалов происходит по адресу: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 63 в Управление культуры и архивного дела Орловской области с пометкой «Международная ежегодная премия интеллектуальной литературы им. Александра Зиновьева» или на электронную почту artorel@adm.orel.ru с последующим досылом материалов на бумажном носителе.





Артём Ежаков

06:00, 25 сентября 2020 года



