Главная » Новости Орловским пенсионерам предложили альтернативу домоседству Для них озаботились организацией занятий физкультурой и спортом.





Программу «Активное долголетие» на 2020 – 2024 утвердило в регионе правительство области соответствующим распоряжением.



В её планах увеличить количество регулярно занимающихся спортом женщин в возрасте от 55 до 79 лет, а также мужчин от 60 до 79 лет, повысить процент таких граждан с 12,9% до 25% и выполнения ими норм ГТО X и XI ступени 59,3% до 70%.



Финансирование программы составит больше двух миллионов рублей – отмечено в сообщении пресс-службы орловского правительства.





Артём Ежаков

07:03, 25 сентября 2020 года



