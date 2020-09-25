Главная » Новости Орловские дороги получат дополнительные 208 миллионов рублей На их ремонт выделены сэкономленные средства.





Дотация призвана опередить сроки выполнения работ на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Как сообщает сайт обладминистрации, деньги пойдут на трассу Первая Ивань - Цуриково, автодорогу в деревне Росстани, местные проезды вдоль федеральной автодороги Орел - Болхов, переулок Межевой, тротуар и парковку вблизи храма Михаила Архангела, автодорогу в деревне Филатово и Ретяжи.



Всего на работы в этом году из Дорожного фонда выделен 1 миллиард 416 миллионов рублей, из них на долю «БКАД» приходится 636,6 миллионов.





Артём Ежаков

06:35, 25 сентября 2020 года



