Главная » Новости Сегодня депутаты горсовета Орла соберутся на первую в новом созыве сессию В повестке шесть вопросов.





Народным избранникам предстоит определиться с председателем на ближайшие пять лет, а также с его заместителями и составом комитетов.



По результатам выборов, городской совет существенно обновился. В состав вошли как депутаты, избранные впервые, так и те, кто работает уже не первый созыв. Всего - 38 человек. Это и общественники, и производственники.



Кроме того, сегодня же пройдет и сессия областного совета. Парламентариям предстоит рассмотреть три десятка вопросов - от бюджетных до социальных.





Надежда Невматулина

07:36, 25 сентября 2020 года



