Главная » Новости Орловский государственный академический театр отмечает юбилей Театр был основан 205 лет назад, в 1815 году. Тогда он был рассчитан на 500 мест и располагался в двухэтажном деревянном доме на современной площади Каменского.





Двести лет назад театральный репертуар мало отличался от репертуара столичной сцены. Только за первые десять месяцев своего существования театр представил - 82 пьесы, шесть балетов и две трагедии. Театр графа Каменского просуществовал до 1835 года. Его преемником по праву считают Орловский государственный академический театр им. Тургенева.



В этом году новый сезон артисты театра откроют не на своей сцене. Здание закрыто по решению суда за нарушения правил пожарной безопасности при проведении капремонта. Но репетировать труппа будет на сценах Орловского театра кукол и Городского центра культуры.



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Надежда Невматулина

08:07, 25 сентября 2020 года



