Главная » Новости В Орле взлетит «Осенний волан» Турнир по бадминтону начнется 26 сентября и продлится два дня. Соревнования проводятся по смешанной системе.





В каждом разряде разыграют первое, второе и третье места. В турнире примут участие спортсмены и любители разного уровня подготовки. Как говорят организаторы, турнир по бадминтону пройдет без участия зрителей, в связи с требованиями Роспотребнадзора.





Надежда Невматулина

08:38, 25 сентября 2020 года



