Главная » Новости На три дня Орёл станет столицей карате В этом году спортивная школа «Орёл-Карат» празднует 25-летие. И юбилей по традиции отметят на татами.





Кубок Орла начнется в субботу, 26 сентября. Финальные поединки пройдут в воскресенье, 27 сентября. Участвуют спортсмены из 30 регионов страны, от 18 лет и старше. Лучших определят в двух дисциплинах - кумитэ и ката, как в личном, так и в командном зачетах. Пройдут соревнования в комплексе на Кромском шоссе. На соревнования будут допущены зрители. Но с ограничениями по количеству. Те, кто захочет поболеть за спортсменов, должны будут пройти термоконтроль и иметь при себе маску.



Читайте также: На трибунах становится громче





Надежда Невматулина

09:08, 25 сентября 2020 года



