Главная » Новости «Стрельцов» - в кино В прокат вышел фильм о легендарном советском футболисте Эдуарде Стрельцове. Это не документальная история, и на первом плане в картине далеко не футбол. Вместе с первыми зрителями фильм посмотрела и съемочная группа ГТРК «Орел».





Это кино об удивительной трагической судьбе конкретного человека: как он жил, как любил, как побеждал систему. И о любви, ведь любовь – главный двигатель человеческой жизни, и, если ее нет, ничего не происходит.



Прошел путь от простого паренька, гонявшего мяч во дворе, до звезды первой величины. Попав в 17 лет в профессиональный футбол, в 19-ть Эдуард Стрельцов стал Олимпийским чемпионом. Футболист получил признание и славу по всему Союзу. Но, взлетев высоко, Эдуард Стрельцов не сразу понял, как больно придется падать.





Анастасия Дорохова

09:49, 25 сентября 2020 года



