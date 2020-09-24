Главная » Новости В Орловской области реконструировали памятник воинам-красноармейцам Его торжественно открыли в Урицком районе.





Мемориал увековечивает память 262 солдат Богдановского сельского поселения, павших в боях Великой Отечественной войны. Работы обошлись бюджету в четверть миллиона рублей.



На мероприятии присутствовали депутаты облсовета Сергей Потемкин и Юлия Мальфанова, глава региона Николай Тураев и руководитель сельского поселения Алексей Пантелеев. Участники почтили память героев минутой молчания и возложением цветов к постаменту – отмечено в сообщении сайта орловского облсовета.





Артём Ежаков

18:14, 24 сентября 2020 года



