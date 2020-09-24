Главная » Новости В Орловской области органы власти возобновят проведение личного приема граждан Приемы граждан будут проходить в дистанционном формате. Об этом сегодня говорили на заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.





Возобновить приём граждан в органах самоуправления планируют с 1 ноября. Всем руководителям органов исполнительной государственной власти, главам муниципальных районов и городских округов поручено к этому подготовиться.



В ходе приема планируется подключение руководителя и всех должностных лиц, участвующих в приеме, к видеоконференции с поочередным приглашением и подключением заявителей согласно списку предварительной записи.



Для граждан, проживающих в городе Орле, будет организовано технически оснащенное место в здании администрации Орловской области (в помещении отдела по работе с обращениями граждан). Должностное лицо, ведущее прием, также будет находиться на своем рабочем месте, а заявитель – в указанном кабинете.



Личный прием губернатора и членов правительства Орловской области планируется проводить согласно предварительной записи в соответствии с графиком.



В целях обеспечения безопасности для сотрудников и посетителей будут соблюдены все необходимые меры: обязательное использование медицинских масок; контроль температуры тела на посту охраны при входе в здание; обработка рук кожными антисептиками; соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра; дезинфицирующая уборка указанных помещений до и после проведения приема, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

18:48, 24 сентября 2020 года



