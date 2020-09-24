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В Орловской области органы власти возобновят проведение личного приема граждан

Приемы граждан будут проходить в дистанционном формате. Об этом сегодня говорили на заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.


Возобновить приём граждан в органах самоуправления планируют с 1 ноября. Всем руководителям органов исполнительной государственной власти, главам муниципальных районов и городских округов поручено к этому подготовиться.

В ходе приема планируется подключение руководителя и всех должностных лиц, участвующих в приеме, к видеоконференции с поочередным приглашением и подключением заявителей согласно списку предварительной записи.

Для граждан, проживающих в городе Орле, будет организовано технически оснащенное место в здании администрации Орловской области (в помещении отдела по работе с обращениями граждан). Должностное лицо, ведущее прием, также будет находиться на своем рабочем месте, а заявитель – в указанном кабинете.

Личный прием губернатора и членов правительства Орловской области планируется проводить согласно предварительной записи в соответствии с графиком.

В целях обеспечения безопасности для сотрудников и посетителей будут соблюдены все необходимые меры: обязательное использование медицинских масок; контроль температуры тела на посту охраны при входе в здание; обработка рук кожными антисептиками; соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра; дезинфицирующая уборка указанных помещений до и после проведения приема, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
18:48, 24 сентября 2020 года
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