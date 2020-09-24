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Александр Муромский: «Своему преемнику желаю успехов, родному Орлу - процветания!»

Сегодня истек срок полномочий главы администрации города Орла.


Александр Муромский сделал прощальную запись в своем аккаунте в Instagram.

Александр Муромский: «Сегодня по контракту истекает срок моих полномочий на посту главы администрации города Орла. Благодарю всех, кто поддерживал словом и делом меня и мою команду! А наша с вами обратная связь, дорогие друзья, способствовала решению множества адресных и масштабных городских проблем. Работа в исполнительной власти сколь интересна, столь и трудна. Своему преемнику желаю успехов, родному Орлу - процветания! Еще раз спасибо! Всего самого доброго каждому из вас, дорогие друзья!»



Орловское Информбюро
18:50, 24 сентября 2020 года
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