Главная » Новости Александр Муромский: «Своему преемнику желаю успехов, родному Орлу - процветания!» Сегодня истек срок полномочий главы администрации города Орла.





Александр Муромский сделал прощальную запись в своем аккаунте в Instagram.



Александр Муромский: «Сегодня по контракту истекает срок моих полномочий на посту главы администрации города Орла. Благодарю всех, кто поддерживал словом и делом меня и мою команду! А наша с вами обратная связь, дорогие друзья, способствовала решению множества адресных и масштабных городских проблем. Работа в исполнительной власти сколь интересна, столь и трудна. Своему преемнику желаю успехов, родному Орлу - процветания! Еще раз спасибо! Всего самого доброго каждому из вас, дорогие друзья!»





Орловское Информбюро

18:50, 24 сентября 2020 года



