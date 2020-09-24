Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- До 31 октября - носить маски обязательно! Сегодня в регионе продлили режим повышенной готовности. Отразится ли это на поэтапном снятии ограничений?



- «Успех каждого ребенка» - в химии, физике и робототехнике. Орловские школы получили современное оборудование в рамках национального проекта.



- 208 миллионов рублей дополнительно - на ремонт орловских дорог. Приводят в порядок и дворовые территории.



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Вести-Орёл

21:20, 24 сентября 2020 года



