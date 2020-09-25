В Орловской области погиб мотоциклист

Смертельное ДТП произошло вчера в 20:30.

47–летний мужчина потерял управление своим незарегистрированным ИЖ «Планета» и на 2 километре трассы Глазуновка – Тросна – Гремячево съехал в кювет, где перевернулся. Водитель погиб на месте до прибытия бригады медиков.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.