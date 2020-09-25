Вакцинацию от гриппа прошли больше 100 тысяч орловцев

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Вакцинацию от гриппа прошли больше 100 тысяч орловцевЭто четверть от запланированного объема.
Также в регионе планируется провести иммунизацию порядка 74 тысяч детей, из которых её уже провели почти 25 тысячам ребят.
На данный момент процедуру прошли больше 76 тысяч взрослых, из которых около половины – работающие граждане. Привито примерно 26 тысяч человек в возрасте старше 60. На долю лиц, страдающих от хронических заболеваний, пришлось более 13 тысяч уколов. В рамках подготовки к осеннему призыву инъекцию получили 218 юношей.
Для обеспечения запланированного объема прививок продолжается закупка и доставка нужных препаратов – вакцин «ФЛЮ–М» и «Совигрипп».
Что касается заболеваемости ОРВИ, то на текущий момент в области зафиксировано 6644 случая болезни – отмечено в сообщении сайта областной администрации.
Артём Ежаков
10:46, 25 сентября 2020 года