Вакцинацию от гриппа прошли больше 100 тысяч орловцев

Это четверть от запланированного объема.

Также в регионе планируется провести иммунизацию порядка 74 тысяч детей, из которых её уже провели почти 25 тысячам ребят.



На данный момент процедуру прошли больше 76 тысяч взрослых, из которых около половины – работающие граждане. Привито примерно 26 тысяч человек в возрасте старше 60. На долю лиц, страдающих от хронических заболеваний, пришлось более 13 тысяч уколов. В рамках подготовки к осеннему призыву инъекцию получили 218 юношей.



Для обеспечения запланированного объема прививок продолжается закупка и доставка нужных препаратов – вакцин «ФЛЮ–М» и «Совигрипп».



Что касается заболеваемости ОРВИ, то на текущий момент в области зафиксировано 6644 случая болезни – отмечено в сообщении сайта областной администрации.