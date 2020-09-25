пятница 25.09.2020 11:01:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Вакцинацию от гриппа прошли больше 100 тысяч орловцев

Это четверть от запланированного объема.


Также в регионе планируется провести иммунизацию порядка 74 тысяч детей, из которых её уже провели почти 25 тысячам ребят.
 
На данный момент процедуру прошли больше 76 тысяч взрослых, из которых около половины – работающие граждане. Привито примерно 26 тысяч человек в возрасте старше 60. На долю лиц, страдающих от хронических заболеваний, пришлось более 13 тысяч уколов. В рамках подготовки к осеннему призыву инъекцию получили 218 юношей.
 
Для обеспечения запланированного объема прививок продолжается закупка и доставка нужных препаратов – вакцин «ФЛЮ–М» и «Совигрипп».
 
Что касается заболеваемости ОРВИ, то на текущий момент в области зафиксировано 6644 случая болезни – отмечено в сообщении сайта областной администрации.



Артём Ежаков
10:46, 25 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.