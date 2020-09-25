Пешеход угодил под колёса маршрутки в Орле

ДТП произошло вчера в 21:00.

Инцидент случился в районе автовокзала, на троллейбусной остановке. 31–летний мужчина попытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте, не дойдя буквально несколько десятков метров до пешеходного перехода, был сбит ПАЗом. Прибывшие медики доставили мужчину в ООКБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.